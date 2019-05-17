"تيار نصرة الشريعة" في السودان يدعو لـ"جمعة الرفض"

وجدد "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" رفضه التفاهم، الذي تم بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير".
وقال في بيان اليوم الجمعة، إنه سيرفع شعارات "لا للإقصاء"، "لا للعلمانية"، "لا للوصاية الخارجية"، مؤكدا على سلمية التظاهرات و"اقتصارها على الحشد والمخاطبات".
ويطالب التيار بـ"التأمين على كامل مطالب الثورة العادلة وشعاراتها التي خرج من أجلها الشعب السوداني، بما فيها محاكمة المفسدين والقصاص من القتلة"، مؤكدا على ضرورة إبقاء "الإسلام راسخاً من قبل ومن بعد في وجدان الشعب السوداني ودولته ونظامه وحياته".
وأوضح البيان أن التظاهرات ستنطلق من خمسة مساجد في الخرطوم.
وكان "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" قد أعرب عن رفضه تسليم البلاد لما أسماها قوى اليسار.
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