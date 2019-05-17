شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ينوي الجهاز الفني بالمريخ أرسل تهديداً واضحاً إلى المسؤولين بالنادي طالباً ضرورة حسم الوضعية المالية والإيفاء بالمستحقات الخاصة بهم أو بالمقابل الشروع في خيارات أخرى. وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها فإن يامن الزولفاني أبدى انزعاجًا واضحًا من خطوة مجلس المريخ في عدم الإيفاء بالمستحقات المتأخرة لاسيما في ظلّ الوعود العديد التي أطلقتها الإدارة.

واشار مصدر موثوق إلى أن الجهازين الفني والطبي التونسي يعتزمان المغادرة إلى بلادهم في غضون اليومين القادمين حال عدم تسليمهم رواتبهم الشهرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الفني للمريخ بقيادة الزلفاني يعلن المغادرة الى بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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