محامون يطالبون بإطلاق سراح الحاج عطا المنان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفع مجموعة من المحامين طلبًا للمستشار القانوني للمجلس العسكري يدعون لإطلاق سراح الحاج عطا المنان.

وقالت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ المذكّرة قدّمها السر أحمد المبارك ممثلاً لهيئة الدفاع، وأشارت إلى أنّهم تقدّموا بطلبات لمعرفة التهم التي تم بموجبها القبض على عطا المنان، إلى كلٍ من النيابة العامة بوصفها مسؤولة عن التحقيقات، ونيابة مكافحة الفساد، فأفادتنا بعدم وجود إجراءات ضده.

وقالت هيئة الدفاع إنهم قابلوا جهاز الأمن والاستخبارات فأكّد لهم إنهم لم يصدروا أمرًا بإلقاء القبض على عطا المنان.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ طلب إطلاق سراح الحاج عطا المنان سيسلّم للمستشار القانوني للمجلس العسكري غدًا السبت لتعذّر تسليمه له أمس الخميس.

وتوّقع السر المحامي أنّ يتمّ إطلاق سراح عطا المنان.

وأوضحت الصحيفة أنّ الغموض ما زال يكتنف مصير عطا المنان أحد القيادات الإسلامية المعروفة الذين تم اعتقالهم ضمن مجموعة تسلّم الجيش للسلطة بعد سقوط نظام المخلوع عمر البشير في “11” أبريل الماضي.

باج نيوز