أطباء مستشفى الخرطوم يطالبون باعادة هيكلة الأقسام التي تم هدمها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب أطباء وكوادر طبية بمستشفى الخرطوم التعليمي، وكيل وزارة الصحة الاتحادي المكلف بالغاء ايلولة مستشفى الخرطوم على حسب قرار المجلس العسكري الانتقالي الصادر في 8 مايو 2019م، واصدار قرار باخلاء الادارة الولائية بادارة اتحادية في اسرع وقت.

وشددوا في مذكرتهم التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها أمس، على ضرورة اعفاء كلاٍ من المدير العام والمدير الطبي والمدير الاداري ومدير شئون العاملين ومدير ادارة الحسابات، ودعوا الى الاستعانة بوظائف من الاتحادية لتسهيل عملية التسليم والتسلم، وشددوا على ضرورة العمل على اعادة المنقولين والمفصولين تعسفياً، بالاضافة الى العمل ومحاسبة ف كل من تلاعب بممتلكات مستشفى الخرطوم، وطالبوا باحلال طوارئ الخرطوم محل طوارئ الذرة والعمل تدريجياً بفتحها وتهيئة العنابر الداخلية والاقسام المفعلة حالياً، وضرورة هيكلة كل الاقسام التي تم هدمها والتي تشمل ( حوادث النساء والتوليد، ادارة المعامل، والابحاث، والنفسية والعصبية، العظام ، المشرحة، قسم العزل، الناسور البولي، المخ والاعصاب، المخازن).