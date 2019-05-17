الشعبي: والد شهيدنا كان يتعرض للضرب في قرطبة وابنه (صابيها) في القيادة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب المؤتمر الشعبي بتشكيل لجنة تحقيق شفافة و مستقلة لمعرفة مرتكبي مجزرة شهداء رمضان وأحتسب الشهيد محمد ابراهيم ابن قيادي الشعبي ، وادان الشعبي الاعتداء على المعتصمين واستنكر عدم تشكيل لجنة تحقيق في حادثة قرطبة باعتبار ان الإعتداء لم يكن على قيادات الحزب وإنما على الثورة وقال الأمين السياسي للشعبي ادريس سليمان في مؤتمر صحفي بالمركز العام للشعبي : ( الشعبي معروف بتضحياته قدم الاف المعتقلين وعدد من الشهداء والشهيد الأخير ابن قيادي بالحزب تعرض للسجن أكثر من عشرة أعوام)، وفي الوقت الذي كان والد الشهيد يتعرض للضرب في قرطبة كان ابنه (صابيها) في القيادة ورأى أن حادثة قرطبة جريمة تهدد وجود السودان .

وحذر الأمين السياسي للشعبي من مغبة أي أقصاء في الفترة الانتقالية وأي اتفاقيات ثنائية بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير، وقال سليمان: ( أي اقصاء سيولد ديكتاتورية جديدة ) ، وشدد على أن الثورة فعل تراكمي ساهم فيه جميع السودانيين ، وانتقد مارشح عن اتفاق المجلس العسكري مع قوى التغيير بمنحها 67 % لتشكيل البرلمان و33 % تختارهم قوى التغيير وأعن رفضه لذلك، وأردف :نحن ضد الإنفراد بالسلطة وحذر من كارثة سيتسبب فيها عدم اهتمام تلك القوى بقوى الهامش.

واستبعد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي السفير ادريس سليمان تورط فلول النظام في مجزرة رمضان التي راح ضحيتها 8 شهداء من المعتصمين ، و أبدى في الوقت ذاته مخاوف من انزلاق الأوضاع بالبلاد للفوضى، وشدد على ضرورة قيام الأحزاب بالضغط على المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير للحيلولة دون عسكرة الثورة .

وأرجع ذلك في رده على سؤال الجريدة استبعاده تورط الفلول في قتل شهداء الاعتصام لجهة أن معنويات منسوبي النظام السابق محبطة على حد تعبيره ، وفيما يختص بمخاوف الانزلاق قال: ( نضع يدنا على قلبنا كل يوم خوفا من شبح الانزلاق ) واعتبر أن الاسقاط والهدم في غاية السهولة، وأردف لكن أول ما تأتي لحظة البناء تقع المشاكل ،واتهم قوى لم يسمها بأنها حريصة على أن تذهب البلاد الى طريق الفوضى وتابع: ( هناك قوى ليس لديها مانع في أن تصل البلاد مرحلة الفوضى لأنها تعمل بنظرية يا فيها يا أطفيها وهي غير راغبة في الديمقراطية وغير راغبة في رد السلطة للشعب لافتقادها لشرعية الجماهير )، وجدد سليمان رهانه على الحوار وأردف مهما حدث بعد الاعتصام سيعودون لمربع الحوار، وأعلن معارضتهم للحكومة القادمة بكل الوسائل التي تشمل المتاريس أوحرب الشوارع واستدرك قائلاً: ( اقصد النزول للشارع بالبشر ) وأكد أن اي فترة انتقالية ليس فيها معارضة قوية سوف لن تكون ناجحة ) .

وسخر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي ادريس سليمان ممن اتهمهم بالحصول على أموال من دول الخليج بهدف استئصال الاسلام السياسي من السودان ، وقال : ( أي زول لو عايز يأكل قروش على حساب الاسلام السياسي مبروك عليهو ودا باب رزق ) واستدرك قائلاً: (لكن مافي زول يقدر يطلع الاسلام من السودان)، ولفت الى أن الشعبي لديه علاقات مع تلك الدول، وأردف الدول دي نحنا أتكلمنا معاها وقلنا ليها لو عايزين تجارة نحنا معاكم ، وجدد حرص الشعبي على أمن الخليج لوجود مصالح مشتركة بينه وبين السودان .

وأقر الأمين السياسي للشعبي بوجود تدخل خارجي في التطورات الأخيرة بالبلاد وقال: ( هناك تدخل خارجي وأموال تدفقت وبلاوي متلتلة موجودة في السودان ) ،ورأى أن توحيد الجبهة الداخلية هو الذي سيعصم البلاد من كل تلك التدخلات .

الجريدة