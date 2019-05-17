حزب بوتفليقة يطالب رئيس البرلمان بالاستقالة استجابة لمطالب الشعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يتزعمه الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) معاذ بوشارب، المنتمي إليه سياسيا، إلى تقديم استقالته من منصبه، استجابة لمطالب الشارع.

وجاء ذلك في كلمة للأمين العام الجديد للحزب محمد جميعي، أمام نواب الحزب بالبرلمان، خلال إفطار جماعي بأحد فنادق العاصمة.

وقال جميعي “من خلالكم أنادي رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو زميل لنا، ومناضل ومحترم، أن يجعل المصلحة الوطنية، ومصلحة الدولة الجزائرية، فوق الأنا الشخصية، وأن يلتزم بكل شجاعة بمطالب الشعب الجزائري في تغيير رئاسة المجلس”.

ويلتزم بوشارب، الصمت إزاء دعوات متوالية خلال الأيام الأخيرة من نواب حزبه للاستقالة، علما أنه انتخب في المنصب نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلفا لسعيد بوحجة، الذي أطاحت به كتل الموالاة، في انقلاب وصف بغير القانوني من قبل معارضين.

ومحمد جميعي، انتخب نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أمينا عام جديدا للحزب خلفا للهيئة القيادية المؤقتة للحزب، وأعلن دعمه لمطالب الحراك الشعبي المطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة، وبينهم معاذ بوشارب.

وحزب جبهة التحرير الوطني، يمتلك الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، وفي معظم المجالس المحلية، ويترأسه بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، انطلقت في فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة برحيل جميع رموز نظامه.