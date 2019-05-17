أنجيلا ميركل تعتزم عدم تولي أي منصب في الاتحاد الأوروبي عقب تركها لمنصبها الحالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، اعتزامها عدم تولي أي منصب في الاتحاد الأوروبي عقب تركها لمنصبها الحالي في بلادها.

وشددت ميركل، خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب لقاء جمعها برئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، في العاصمة الألمانية برلين، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل خلق نظام أوروبي يعمل بشكل أفضل.

وردًا على سؤال حول احتمال توليها منصبا رفيعا في الاتحاد الأوروبي بعد تركها مهامها في الحكومة الألمانية، أجابت أنها لا تعتزم تولي أي منصب في الاتحاد بعد تركها منصبها الحالي.

وأضافت: “سأغادر الحزب (الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، ولن أترشح مرة أخرى للانتخابات العامة المزمع إجراؤها عام 2021. بمعنى آخر، لن أتولى أي منصب سياسي آخر في أوروبا”.

وبشأن تزايد التيارات الشعبوية في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قالت ميركل: “علينا جميعًا بذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الشعبوية. علينا إيلاء المزيد من الاهتمام وحماية المشروع الأوروبي”.

وقبل نحو 6 أشهر، أعلنت ميركل اعتزامها عدم الترشح للانتخابات العامة المقرر إجراؤها ببلادها عام 2021، ومغادرتها الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

من جانبه، انتخب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أنغريت كرامب كارينباور، خلفًا لميركل في رئاسة الحزب، وذلك خلال مؤتمره العام المنعقد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

الأناضول