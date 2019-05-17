الهلال ينهي عقد جيوفاني بسبب ضعف المستوى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان نادي الهلال بصدد شطب اللاعب جيوفاني من كشوفاته بسبب ضعف المستوى وحسب متابعات كفرووتر ان اللاعب ظل حبيس الدكة لفترة ليست بالقصيرة منذ بداية العام الحالي وظل بديلا مع كل المدربين الذين تعاقبوا على الهلال بقيادة نجاي والزعفوري والكوكي.

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