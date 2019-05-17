- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعلن تحالف قوى 2020 عن رفضه القاطع للاتفاق الثنائي الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير والذي تم بموجبه منح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من السلطة التشريعية بينما منحت كل القوى والاحزاب السياسية الاخرى نسبة 33% ،كما رفض التحالف التحالف في بيان صدر عنه امس منح قوى الحرية والتغيير الحق في تشكيل مجلس الوزراء واقتسام سلطة المجلس السيادي مع المجلس العسكري معتبرا سلوك قوى الحرية والتغيير ينم عن روح اقصائية وانانية ودكتاتورية اكثر طغيانا من النظام السابق رغم شعاراتها البراقة التي تنادي بالحرية والسلام والعدالة مؤكدا عزمه على مناهضته ومعارضته بشتى الوسائل السلمية مطالبا المجلس العسكري بمراجعة ذلك الاتفاق الذي وصفه بالظالم.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف خال الرئيس المخلوع يرفض اتفاق المجلس العسكري وقوي التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.