تحالف خال الرئيس المخلوع يرفض اتفاق المجلس العسكري وقوي التغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلن تحالف قوى 2020 عن رفضه القاطع للاتفاق الثنائي الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير والذي تم بموجبه منح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من السلطة التشريعية بينما منحت كل القوى والاحزاب السياسية الاخرى نسبة 33% ،كما رفض التحالف التحالف في بيان صدر عنه امس منح قوى الحرية والتغيير الحق في تشكيل مجلس الوزراء واقتسام سلطة المجلس السيادي مع المجلس العسكري معتبرا سلوك قوى الحرية والتغيير ينم عن روح اقصائية وانانية ودكتاتورية اكثر طغيانا من النظام السابق رغم شعاراتها البراقة التي تنادي بالحرية والسلام والعدالة مؤكدا عزمه على مناهضته ومعارضته بشتى الوسائل السلمية مطالبا المجلس العسكري بمراجعة ذلك الاتفاق الذي وصفه بالظالم.