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برشلونة يحاول إخراج ميسي من حزنه

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شهاب محمد - الخرطوم -

الخليج 365 :

في محاولة لإخراجه من حالة الحزن التي يعيشها، مكن نادي برشلونة نجمه الأرجنتيني ليونيل من خوض تجربة جديدة ومثيرة، حيث نقل مختصراً لتدريب الفريق بعيون نجمه من خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”.

ولم تتعد مدة مقطع الفيديو دقيقتين، لكنه اختصر وحدة تدريبية كاملة للفريق من خلال مشاهد مصورة بكاميرا مثبتة على رأس ميسي.

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وشكك بعض رواد “تويتر” في توقيت تصوير الفيديو الذي يظهر فيه لويس سواريز المصاب منذ أيام، مرجحين أن يكون التصوير قبل فترة، في حين استغل البعض الفرصة للمطالبة بإقالة مدرب الفريق فالفيردي.

ويعيش ميسي حالة حزن عميق منذ خروج برشلونة من نصف نهائي للعام الثاني على التوالي، بعد هزيمة قاسية من برباعية نظيفة.

وتوج برشلونة بلقب ، وتأهل لنهائي

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