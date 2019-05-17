طائرة مسيرة أمريكية تحلق قرب حدود البحر الأسود الروسية لمدة 5 ساعات

أجرت الطائرة المسيرة الاستراتيجية "آر كيو-4بي غلوبال هوك"، التابعة للقوات الجوية الأمريكية استطلاعا بالقرب من شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار، لمدة 5 ساعات.

وأفادت موارد الطيران الغربية أن الطائرة المسيرة البعيدة المدى أقلعت من قاعدة سيغونيلا الجوية، الواقعة في جزيرة صقلية الإيطالية.

وبدأت الطائرة تحوم على طول الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم من الطرف الغربي وجنوب مضيق كيرتش، وكذلك على طول ساحل كوبان إلى توابسي، من الساعة 23:15، يوم 16 أيار/مايو وحتى فجر يوم 17 أيار/مايو لمدة 5 ساعات.

وكانت "آر كيو-4بي غلوبال هوك" تقترب في بعض الأحيان من سواحل روسيا على مسافة 35-45 كم. وجرى التحليق على ارتفاع 15 ألف متر، فوق المياه الدولية للبحر الأسود.

وقد أجرت 21 طائرة مسيرة استطلاعات على حدود روسيا خلال الأسبوع.

واضطرت المقاتلات الروسية للانطلاق 6 مرات لاعتراض أي انتهاكات للحدود، إلا أن الطائرات الاستطلاعية لم تنتهك المجال الجوي الروسي.