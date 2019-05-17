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إعلان الحرية والتغيير يدعو المواطنين للاحتشاد لمنع إزالة المتاريس

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دعت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان المواطنين إلى الاحتشاد السلمي في مقر الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حيث تتعرض متاريس المحتجين لمحاولة إزالة.

وقالت القوى في بيان، اليوم الجمعة: "تعرضت متاريسنا المجيدة في شارع القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل بعض القوات قبل قليل في صباح هذا اليوم وانتهت المحاولات في وقتها بفضل تكاتف الثوار وسلميتهم، إلا أن المحاولة تتكرر الآن حيث تتعرض المتاريس لمحاولات إزالة مستمرة".

وأضاف البيان: "نتوجه بالنداء للثوار في ساحة الاعتصام بالاحتشاد السلمي للمحافظة على المتاريس مع التأكيد على سلمية سلوكنا وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والالتزام بموجهات اللجنة الميدانية ولجان الأحياء".

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