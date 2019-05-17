الإتحاد الأوروبي يطالب بإجراء تحقيق عن قتل المعتصمين

طالب الإتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق شامل مع المسئولين عن قتل المعتصمين يوم الاثنين الماضي ودعا ، في بيان له ، لاستمرار المفاوضات حول القضايا العالقة و التوصل إلى صفقة شاملة تسمح بالنقل السريع والمنظم إلى الحكم المدني

ودعا الأطراف للإحساس بالمسؤولية والوصول الى حل وسط من كلا الجانبين وأكد البيان جاهزية الاتحاد الاوروبي للمساعدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي بمجرد حدوث انتقال مدني.