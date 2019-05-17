رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يتلقى برقية تهنئة من نائب رئيس الجمهورية اليمنية ..

تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الامس، برقية تهنئة من الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية ، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، داعياً أن يعيده الله على الشعب السوداني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والبركات.
وثمن نائب رئيس الجمهورية اليمنية مواقف السودان الفاعلة تجاه إخوته في اليمن ضمن دول تحالف دعم الشرعية وبقاء قواته بها تعزيزا للأمن والإستقرار .
وعبر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية عن تمنياته للسودان وشعبه على تجاوز كل الصعاب والتحديات التي تواجهه ليلعب دوره الطليعي في الوطن العربي والاسلامي .
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