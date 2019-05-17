في تصعيد خطير.. العاملون بصندوق الدواء الدائري يطوقون مكتب المدير

نفذ العاملون بصندوق الدواء الدائري إضراباً عن العمل لأكثر من أسبوع احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في زيادة استحقاقاتهم المالية، إلى جانب إيقاف الترقيات لفترة طويلة.

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وأكد أحد العاملين بالصندوق حسب صحيفة الإنتباهة، أنهم طيلة الأسبوع الماضي لم يتم صرف أو استلام دواء، وطالبوا بإقالة المدير العام للدواء الدائري، وذلك لعدم استجابته لمطالبهم وإصداره قراراً أمس بتسليم عربات الترحيل، ووجه الإدارات بحصر العمال المضربين مما اضطر العاملين بالصندوق البالغ عددهم أكثر من (70) عاملاً، لتطويق مكتب المدير العام ومطالبته بإلغاء القرارات، وقد قام بإلغائها.

وأكدت المصادر رفع مذكرة إلى والي الخرطوم ومدير وزارة الصحة بالخرطوم الذي بدوره حدد اجتماعاً يوم غدٍ السبت لحل الأزمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)