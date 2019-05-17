(طيران السعودية) تلغي رسوم التخلف عن السفر للمغادرين من الخرطوم

ألغت الخطوط الجوية السعودية بالخرطوم، رسوم التخلف عن السفر للمغادرين من محطة الخرطوم إلى بلدان خارجية، بسبب الأوضاع التي يمر بها السودان حالياً.

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وقررت في منشور صادر من نائب الرئيس للمبيعات بالشركة حسب صحيفة الإنتباهة، من إعفاء جميع التذاكر الصادرة بحجز مؤكد والمغادرة من محطة الخرطوم من الرسوم اعتباراً من 14 من مايو وحتى إشعار آخر.

وبررت الخطوط الجوية السعودية القرار بالأوضاع الحالية في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)