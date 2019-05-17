(العسكري): يكشف عن مطلقي النار على حراس المتاريس

التاريخ: 17-مايو-2019
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كشف المجلس العسكري عن معلومات جديدة بشأن حوادث الاعتداء بالرصاص على المعتصمين في المتاريس المؤدية إلى محيط القيادة العامة للجيش، وأبلغ رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس مصطفى محمد مصطفى سفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والممثل المقيم للأمم المتحدة بالخرطوم، أن حوادث إطلاق النار في الثامن والعاشر من رمضان تسببت فيها مجموعات غير تابعة للقوات النظامية.
وبحسب مدير إدارة الشؤون الأوروبية والامريكية بالخارجية السفير صديق محمد عبد الله، أن السفراء قدموا استفسارات بشأن عمليات القتل التي طالت المعتصمين يومي الثامن والعاشر من رمضان، وتم الرد عليها من قبل رئيس اللجنة الأمنية.
وفي ذات السياق قدم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي تنويراً حسب صحيفة الإنتباهة، للسفراء حول التطورات السياسية والأمنية بالبلاد، ونتائج التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، والأسباب التي أدت إلى تعليق المفاوضات بينهما بغرض تهيئة الظروف للوصول لتسوية حول القضايا المطروحة للتفاوض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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