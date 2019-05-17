تصدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر: * الشرطة تنتشر في طرق الخرطوم وتزيل المتاريس * قوى الحرية والتغيير: الاتهام بانتفاء سلمية الثورة طعن في وطنية الشرفاء * (العسكري) يطلع سفراء الدول الآسيوية والإفريقية والعربية على أوضاع البلاد * البحر الأحمر تصدر قراراً بمراجعة تصاديق مخطط سوق الشاحنات * الدعم السريع تضبط سلعاً مهربة على (20) شاحنة بغرب كردفان * انخفاض طفيف للتضخم وارتفاع طفيف للأسعار في أبريل * تظاهرات جوبا تطالب برحيل (سلفاكير) واعتقالات وسط الناشطين * الجبهة الوطنية للتغيير تسير مسيرة اليوم لحدائق الشهداء بالخرطوم صحيفة آخر لحظة: * التغيير تأسف لتعليق التفاوض وترحيب إقليمي بالاتفاق * ازالة المتاريس وعودة الهدوء للخرطوم * أحزاب ترفض اتفاق (العسكري) و(التغيير) * انتشار شرطي واسع بالعاصمة * إحباط تهريب دقيق وانخفاض معدل التضخم * معلومات جديدة في محاكمة ضابط ومذيعة شهيرة Advertisements * الاتحاد الإفريقي يرحب باتفاق (العسكري) و(التغيير) صحيفة الإنتباهة: * (الحرية والتغيير): ضغوط محلية وإقليمية علقت التفاوض * (العسكري) يكشف عن مطلقي النار على حراس المتاريس * جبريل إبراهيم: مشروع إماراتي سعودي مصري لا يريد ديمقراطية في السودان * تظاهرات في جوبا ضد حكومة سلفاكير تواجه بالرصاص صحيفة السوداني: * قوى الحرية: لا نريد التصعيد ويمكننا أن نردد (تسقط ثالث) * الشرطة تنتشر والمعتصمون يقومون بحملات نظافة واسعة لشوارع وسط الخرطوم * (العسكري): من تسببوا في أحداث الاعتصام لا يتبعون للقوات النظامية * بريطانيا: تعليق المجلس العسكري للمفاوضات يهدد بفشل كل التقدم * الاتحاد الأوروبي: سنقدم المساعدة سياسياً واقتصادياً للسودان بمجرد حدوث انتقال مدني الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 17 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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