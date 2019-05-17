محلل سياسي: عضو لجنة الاعتمادات بالكونجرس الأمريكي للبرلمان المصري تؤكد فشل جماعة الإخوان

أشاد الدكتور محمد سالم، المحلل السياسي والخبير القانوني بزيارة السيناتور إدوارد كيس عضو لجنة الاعتمادات بالكونجرس الأمريكي للبرلمان المصري. وأكد سالم في تصريحات صحفية له أن مثل تلك الزيارات تؤكد فشل جماعة الإخوان الإرهابية في تحريضها الدائم ضد مصر داخل جنبات الكونجرس. ودعا سالم البرلمان المصري برد الزيارة قريبا للكونجرس الأمريكي للجلوس مع النواب هناك وتوضيح الصورة الكاملة لحجم النجاحات والانجازات التي تحدث في مصر الآن، هذا بجانب فضح جماعة الإخوان الإرهابية وكشف ألاعيبها التي تهدف لضرب مصر فقط من أجل العودة إلى سدة الحكم.

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