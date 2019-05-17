الفنانة أفراح عصام : نانسي عجاج صوت نسائي لم يمر على تاريخ الغناء السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أشادت المطربة الشابة أفراح عصام بزميلتها المطربة نانسي عجاج من خلال برنامج (الصندوق) الذي يبث عبر قناة أنغام الفضائية في موسمه الأول لافتة إلى أن نانسي تمتلك صوتا غنائيا لم يمر على تاريخ الغناء السوداني مؤكدة الجماهيرية العالية التي تحظى بها نانسي. من ناحية أخرى أبدت أفراح ندمها على مشاركتها في النسخة الفائتة من برنامج (أغاني وأغاني) مبررة أنها لم تكن في مستواها. وأبدت أفراح خلال البرنامج سعادتها بطلبات الزاوج المتكررة التي تتلقاها. المادة السابقة تطورات جديدة بشأن ملف الجهاز الفني للمريخ المقالة القادمة قرار بمراجعة تصاديق مخطط سوق الشاحنات بالبحر الأحمر

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