تطورات جديدة بشأن ملف الجهاز الفني للمريخ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
في تطورٍ مفاجئ، غادر كلاً من المدرب العام رامز العرفاوي وأخصائي العلاج الطبيعي أحمد العابد مساء اليوم”الخميس” إلى بلادهما، فيما بقي المدير الفني يامن الزولفاني في السودان انتظارًا لاستلام المستحقات المتأخرة.
وبحسب مصدر موثوق لـ”باج نيوز” فإن استمرار الجهاز الفني بقيادة يامن الزولفاني بات مهددًا لجهة عدم حسم الأمر من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلّق بالمفاوضات من أجل التجديد.
وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إنّ اللجنة المكلّفة بالجلوس مع الجهاز الفني لم تتخذّ أية خطوة جديدة بشأن ملف التجديد.
وكان مجلس المريخ بقيادة محمد الشيخ مدني قد أمنّ على التجديد للتونسي يامن الزولفاني من أجلّ الاستمرار مع الفريق بعد اقتراب عقده من النهاية في الحادي والثلاثين من مايو الحالي.
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