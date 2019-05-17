البنك الزراعي يتسلّم 357 ألف طن قمح

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن البنك الزراعي السوداني استلام 357 ألف طن من محصول القمح للموسم الشتوي تعادل 3,574,332 جوال من جميع الولايات المنتجة للقمح وشمل ذلك ولايات الجزيرة،الشمالية،نهرالنيل والنيل الأبيض بسعر التركيز المعلن ب 1850 جنيه.
وقال الأستاذ صلاح الدين حسن أحمد مدير البنك الزراعي السوداني في تصريح لـ(سونا) إن يوم أمس الخامس عشر من مايو هو آخر يوم لشراء القمح من المزارعين وفقاً لخطة السيولة المتوفرة من بنك السودان المركزي لشراء القمح .
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