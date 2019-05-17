الشرطة الأمريكية تقتحم سفارة فنزويلا في واشنطن وتعتقل متظاهرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد نشطاء، اليوم الخميس، بأن الشرطة الأمريكية دخلت بالقوة إلى السفارة الفنزويلية في واشنطن لاعتقال مجموعة من المتظاهرين الذين يحرسون المنشأة ضد استيلاء الولايات المتحدة عليها.

وقالت مدية بنيامين، واحدة من الناشطين المشاركين في الجماعة التي تناصر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عبر موقع “تويتر”، “اقتحمت الشرطة السفارة وجاري الآن للقبض على مجموعة حماية السفارة”.

وأضافت في تغريدة أخرى “ألقت الشرطة القبض على الأشخاص الأربعة الباقين في سفارة فنزويلا كجزء من مجموعة حماية السفارة، في انتهاك لاتفاقية فيينا. أمر مخجل”.

يشار إلى أن مجموعة من النشطاء يعيشون داخل السفارة منذ 24 نيسان/أبريل بدعوة من الدبلوماسيين الفنزويليين لمنع الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية من السيطرة على المنشأة.

من ناحية أخرى كشف الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة، خورخي فاليرو، اليوم الخميس، عن وجود نشط لوكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” في فنزويلا ومحاولات لرشوة القيادة العسكرية للبلاد.

وقال فاليرو خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن الرئيس الأمريكي دونالد “ترامب يريد تغيير الأنظمة من خلال الانقلابات. لهذا السبب يتواجد أفراد وكالة الاستخبارات المركزية بأعداد كبيرة في فنزويلا. وتمت محاولات من طرف “سي آي إيه” لرشوة ضباط بالجيش رفيعي المستوى، لكن هذه المحاولات لم تنجح”.

سبوتنيك