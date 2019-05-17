تحرك تاريخي من أمير قطر إلى “الجنوب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، بعمل جولة تاريخية إلى استاد الوكرة المونديالي، بواسطة مترو الدوحة للمرة الأولى، والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي.

وغرد تميم بن حمد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا والذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل”.

وتذكر أمير قطر في تغريدته، المهندسة العراقية الراحلة، زها حديد، التي دشنت استاد الوكرة المونديالي، فقال: “وإذ نتمنى التوفيق للفريقين، نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب”.

وأصدر الشيخ تميم بن حمد في تغريدته، قرارا اليوم الخميس، بتغيير اسم الاستاد من الوكرة إلى استاد الجنوب.

​​يشار إلى أن استاد الوكرة (الجنوب حاليا) هو ثاني استاد مونديالي يتم افتتاحه استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.