العاهل المغربي يعلق على حدث جلل هز السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، “الاعتداءات المغرضة التي استهدفت، مؤخرا، منشآت طاقية حيوية سعودية”.

وأعرب الملك المغربي في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل السعودية، عن “إدانته الشديدة لهذه الأفعال البئيسة التي تروم المس بأمن واستقرار وطمأنينة بلدكم الطيب”، بحسب موقع “هسبريس” المغربي.

من اليسار، يحضر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف ، افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس، الأحد، 31 مارس/ أبريل 2019. اجتماع القادة في اتحدت تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتها لسياسات إدارة ترامب التي تعتبر منحازة بشكل غير عادل تجاه إسرائيل لكنها منقسمة حول مجموعة من القضايا الأخرى، بما في ذلك ما إذا كانت ستعيد قبول سوريا العضو المؤسس.

وجاء في برقية الملك “وبقدر ما نشجب ونستنكر هذه الأفعال الإرهابية، نؤكد لكم تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات التي تستهدفها أيا كانت أشكالها ومبرراتها”.

وأضاف: “وإذ أدعو الله أن يحيطكم بعين عنايته وأن يجنب بلدكم الآمن كل مكروه، أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أصدق مشاعر تضامني مقرونة بأسمى عبارات مودتي وتقديري”.