بالفيديو:عبد الحي يوسف يحذر المجلس العسكري من خيانة تعهداته معهم ويقول:(الشعب نحن اولى به)

حذر الدكتور عبد الحي يوسف المجلس العسكري مما اسماه خيانة تعهده معهم حيث أوضح بان المسيرة التي كان يزمع قيامها مؤخرا قد تراجعوا عنها بسبب تعهدات مع المجلس العسكري حيث قال:(تراجعنا بتعهدات من المجلس العسكري).

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وأضاف عبد الحي قوله:(نقول للمجلس العسكري (ان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل) حيث تلا الاية الكريمة السابقة مضيفا :(اذكر المجلس العسكري ان الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل).مؤكدا خلال حديثه امام جمع لجماعة انصار الشريعة قوله:(هذا الشعب المسلم نحن اولى به من غيرنا).

الخرطوم 0أخبار الخليج 365)