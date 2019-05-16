قطع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنجاح الثورة السودانية واستكمال تحقيق رغبات الشعب وتحقيق شعاراتها وذلك بفضل الاطفال الذين برزت مشاركاتهم في الثورة حيث اثارت طفلة كانت تردد احدى شعاراتها بطريقة عفوية وهو شعار (بس انت حاول بيت) – أثارت اعجابا منقطع النظير من خلال فيديو بثته مواقع التواصل.
وذكر احد المتابعين في تعليقه على الفيديو حيث قال:(عشانك انتي لازم علي الشعب بطلع عشان تعيشي في حريه سلام وعداله) بينما قال آخر: (ن شاء الله عشان الاطفال البراءة الزي ديل ربنا حينصرنه على الظلمه ديل) وأضاف معلق اخر قوله: (اها ماخلينا ليك شي اديك بالجك دا حماس شديد حبيبتى ربي يحفظك وربنا ينصرنا عشانك ي عسل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: طفلة عمرها أقل من سنتين تؤكد لرواد المواقع نجاح الثورة السودانية وتحصد آلاف المشاهدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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