إنتخاب طفل سوداني عمدة لمقاطعة هارلمرمير بهولندا

اختار مجلس بلدية مقاطعة Haarlemmermeer بالاجماع ، يوم أمس الأربعاء، الطفل السوداني ” سامي عادل سليمان ” كعمدة لأطفال المقاطعة من ضمن مرشحي جميع المدارس، في معركة انتخابية شرسة دافع فيها كل مرشح عن برنامجه الانتخابي الذي طرحه على مجلس البلدية، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.
وسيكون ” سامي” ممثلاً للاطفال داخل مجلس البلدية مشاركاً في كل الأمور التي تتعلق بالأطفال في سياسات البلدية.
كما هو ممثلاً لأطفال المقاطعة في قضايا الأطفال التي تناقش على مستوي الدولة.
ابومهند العيسابي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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