كشف الشابان علي عامر ومهند حافظ اللذان اشتهرا بأغنية (الشاي بي جاي) في اعتصام القيادة العامة – كشفا عن تلقيهم عرض من شركة مصرية لتوقيع عقد للمشاركة في إعلان بعد شهرتهم الواسعة و أوضحا بأن العقد الذي وقعاه مع شركة كوفتي حال دون الاتفاق معها.
وأوضح الشابان بأن (أغنية الشاي بي جاي) جاءت مصادفة بعد أن وجدا امرأة كانت تعد الشاي للمعتصمين وتوزعه مجاناً فقررا دعوة الناس له مشيرين بأن كلمات الأغنية كانت تشير إلى صاحبة الشاي حيث كانا يقولان(الشاي بي جاي وعاملاو كنداكة) ثم ما لبث أن تمت إضافة عبارات (شاي كوفتي ) وادخال كلمة(معاه كيكة) بسبب رجل كان يوزع للمعتصمين كرتونة كيك مجاناً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : شركة كوفتي تمنع أصحاب أغنية (يا أخوانا الشاي بي جاي) من توقيع عقد مع شركة مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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