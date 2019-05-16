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الإتحاد الأوربي يطالب جميع الأطراف في السودان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس

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قالت المتحدثة الرسمية للإتحاد الأوربي، مايا كوتشيانتشيتش، اليوم الخميس، أن الإتحاد يراقب وضع الحالي في السودان عن كثب، وإن التقدم المحرز مؤخرا في المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي يعد خطوة إيجابية.

وأشارت إلى إن، التوصل إلى صفقة شاملة تسمح بالنقل السريع والمنظم إلى الحكم المدني يتطلب إحساسًا بالمسؤولية والوصول الى حل وسط من كلا الجانبين.

وأضافت: نتوقع من جميع الأطراف في السودان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من العنف وضمان احترام الحريات الأساسية.

وأدانت كوتشيانتشيتش، الهجوم على المتظاهرين في 13 مايو في الخرطوم والذي أدى إلى سقوط ضحايا، مؤكدة أنه أمر غير مقبول ويحتاج إلى التحقيق الشامل مع المسؤولين عن ذلك.


وشددت كوتشيانتشيتش، على ضرورة استمرار المفاوضات حول القضايا المعلقة بحسن نية وبهدف معالجة المطالب المشروعة للشعب السوداني.

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