قرار بمراجعة تصاديق مخطط سوق الشاحنات بالبحر الأحمر

أصدر والي ولاية البحر المكلف، اللواء عصام عبدالفراج، يوم الخميس، قراراً ولائياً بتشكيل لجنة لمراجعة التصاديق الخاصة بمخطط وسوق الشاحنات بوحدة بورتسودان جنوب الإدارية، وذلك عملاً بالسلطات المخولة له بموجب التكليف الصادر من المجلس العسكري الانتقالي.
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المدير التنفيذي لمحلية بورتسودان، وممثل مصلحة الأراضي بالولاية مقرراً للجنة، وعضوية آخرين لتمثيل الجهات ذات الصلة، كما نص القرار على مهام واختصاصات اللجنة التي تشمل متابعة إجراءات التخطيط، ومراجعة المستندات والتصاديق ورفع توصيات بشأنها.
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