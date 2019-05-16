المجلس العسكري يطلع عدداً من سفراء الدول على تطورات الأوضاع

قدم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن شمس الدين كباشي، يوم الخميس، تنويرين منفصلين لسفراء الدول الآسيوية والأفريقية المعتمدين لدى الخرطوم، والبعثات الدبلوماسية العربية من جهة ثانية، عن التطورات السياسية والأمنية بالبلاد.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجیة، السفير عبدالرحمن خليل أحمد، أن الفريق كباشي أطلع السفراء على التطورات السياسية والأمنية بالبلاد، وما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تكوين الحكومة الانتقالية، وفتح مسارات الطرق

والتزام المعتصمين بالمنطقة المحددة للاعتصام تمهيداً للاتفاق النهائي لتشكيل الحكومة المدنية لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.

من جهه أخرى أوضح السفير عمر دهب الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجيه، أن اللقاء مع المجموعة العربية تناول آخر التطورات بالبلاد والجهود التي يبذلها المجلس لاستتباب الأمن والاستقرار بكل ربوع السودان، مشيراً إلى أن التنوير وجد ترحيباً وتفهماً من أعضاء المجموعة العربية.