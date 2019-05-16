البرهان يتلقى برقية تهنئة من نائب الرئيس اليمني

التاريخ: 16-مايو-2019
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تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يوم الخميس، برقية تهنئة من نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، الفريق علي محسن صالح الأحمر، بمناسبة حلول شهر رمضان.
وثمن نائب الرئيس اليمني بحسب الشروق – مواقف السودان الفاعلة تجاه إخوته في اليمن ضمن دول تحالف دعم الشرعية، وبقاء قواته بها تعزيزاً للأمن والاستقرار .
وعبّر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، عن تمنياته للسودان وشعبه لتجاوز كل الصعاب والتحديات التي تواجهه ليلعب دوره الطليعي في الوطن العربي والإسلامي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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