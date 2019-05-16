بالفيديو : أحد السائقين بهيئة مياه ولاية الخرطوم يكشف فساد المدير المقال

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً يوتيوب وفيس بوك يكشف فساد المدير العام السابق لهيئة مياه ولاية الخرطوم نهيزي الرفاعي . واتهم ناشطون قامو بإجراء حوارات مع العاملين وسائقي الآليات بهيئة المياه المدير السابق بتشغيل آليات الهيئة لمصلحة شركاتة الخاصة . حيث قامت مصورة الفيديو بسؤال أحد السائقين “هل اشتغلتو بالآليات بتاعت الهيئة شغل لشركات المدير السابق ؟ وكانت الإجابة نعم . Advertisements وكشف المتحدث عن أنواع الآليات والأماكن التي عملت بها الآليات لصالح شركات المدير السابق ، و كشف أيضاً عن المكان الذي يحضرون منه الوقود وعن كمية الفساد الكائن داخل هذة الهيئة . وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 وجد الفيديو ردود أفعال واسعة وطالب الناشطون بفتح تحقيق فوري . الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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