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انخفاض طفيف للتضخم في أبريل

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 16-مايو-2019

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انخفاض طفيف للتضخم في أبريل

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي يوم الخميس، عن انخفاض طفيف للتضخم في أبريل، وأشار إلى ارتفاع المستوى العام لمعدل الأسعار في أبريل بنسبة 2.80% مقارنة بمارس الذي بلغ 2.60%.

 

وبلغ التضخم في شهر أبريل نسبة 44.56% مقارنة بـ45.40% بنسبة انخفاض بلغت 0.85%.

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وقال الجهاز بحسب شبكة الشروق – إنه توقع انخفاض التضخم في العام 2019، إلا أن مشتريات شهر رمضان حالت دون ذلك.

 

وسجل معدل التضخم انخفاضاً طفيفاً في المناطق الحضرية والريفية مقارنة بشهر مارس الذي بلغ الانخفاض في المناطق الحضرية 1.76% فيما بلغ في الريفية 0.13%.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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