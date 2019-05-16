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عرمان: سأعود إلى الخرطوم رغم حكم الإعدام

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 16-مايو-2019

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عرمان: سأعود إلى الخرطوم رغم حكم الإعدام

قال نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان إن تردد المجلس العسكري الانتقالي في إلغاء حكم الإعدام ضده لن يلغي عزمه العودة للخرطوم.

 

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وبحسب صحيفة الانتباهة نقلاً عن موقع “سودان تربيون” فإن قادة المجلس مترددون في إلغاء حكم الإعدام الصادر ضد عقار وعرمان برغم تلقيهم اتصالات من أطراف إقليمية ودولية لاتخاذ هذا القرار دعماً لتحقيق السلام.

 

وكتب عرمان على صفحته بفيس بوك ” حكم الإعدام الذي صدر ضدنا هو حكم سياسي بامتياز ولم يهز شعرة من رؤوسنا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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