بالفيديو : مسيرة لنصرة الشريعة بشارع الستين

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموكب يظهر فيه العشرات من المحتجين في مسيرة مرت بشارع الستين بالعاصمة الخرطوم حيث هتفوا بشعار “شريعة وبس”.
وفي وقت سابق، خاطب الجزولي جمهور التيار الإسلامي في قاعة الصداقة حيث قال : “نحن نرفض الإتفاق الذي تم بالأمس إستقرار وسلام لايسلم معه ديننا لا نريده ! ولذلك خليكم جاهزين ياجماعة”.
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 تتهم كثير من الدوائر السودانية، تنظيم الإخوان البائد بمحاباة الجزولي لكونه من أذرعها المدافعة عن سلطته، لذا صمتت على كل تحركاته التحريضية ودعواته للفتنة الطائفية في البلاد علانية من على أحد منابر إحدى ضواحي الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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