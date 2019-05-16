تعرف على أغرب 10 حقائق عن كوكب اليابان

تتكون اليابان من مجموعة من الجزر، تقع في شرق اسيا، 11% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في اليابان, وتعد اليابان من اكثر الدول التى تتعرض الى زلازل فى العالم. وتعد اليابان واحدة من أكثر الدول تطورا فى العالم, وفى هذا المقال سنتعرف عن اغرب 10 حقائق لن تصدقيها عن كوكب اليابان.

أغرب 10 حقائق عن كوكب اليابان.

تتكون اليابان من 6852 جزيرة منهم 4 جزر رئيسية وهم هوكايدو و شيكوكو و هونشو و كيوشو التي تعتبر البر الرئيسي لليابان.

تعتبر القطارات في اليابان هي أكثر القطارات دقة فى العالم ويعد متوسط زمن تأخير القطارات هى اقل من 10 ثوانى.

تعد اليابان من أكثر الدول التى تستخدم فيها الهواتف المقاومة للماء وهناك أكثر من 90% من الهواتف المقاومة للماء فى اليابان فقط لان الشباب فى اليابان مدمنون على الهواتف , لدرجة انهم يستخدمونها أثناء الاستحمام.

تعد اليابان من أكثر الدول التى تستخدم آلات البيع التى توفر كل شى مثل السجائر والمياه والاطعمة ومشروبات الطاقة والفاكهة والشاي والقهوة والمشروبات الغازية وهناك الكثير من الاشياء التى تبيعها الآلات في اليابان.

يعد النوم فى اليابان أثناء ساعات العمل مقبولا, لأنه يدل على الإرهاق نتيجة العمل الشاق وبجدية.

Advertisements

تعتبر اليابان من أكثر الدول التى بها بركان وهناك فى اليابان ما يقارب 110 بركان نشط من مجموع 1500 بركان نشط حول العالم.

وايضا في اليابان يمكنك أن تقدم الاعتذار بأكثر من طريقة فهناك أكثر من 20 طريقة لتقديم الاعتذار باللغة اليابانية.

وفى اليابان يبلغ متوسط العمر الى 83.7 سنة, ويعد هذا اعلى معدل فى العالم.

يعد من علامات عدم الاحترام هى ان تقوم باعطاء البقشيش فى اليابان، وتعد وقاحة تجاه الشخص الذى يقوم بخدمتك.

تعد اليابان من اكثر الدول التى يعيش فيها اشخاص يزيد عمرهم عن مائة عام فهناك فى اليابان ما يقارب 50.000 الف شخص يزيد عمرهم فى اليابان.

اليابان من أفضل الدول على مستوى العالم من حيث الاقتصاد والتطور ومن افضل الدول في الصناعة فهي تقوم بصناعة العديد من الأشياء ومن اشهر هذة الاشياء هى السيارات، ويعد سبب ان كوكب اليابان من الدول المتقدمة هي أنهم يحترمون الوقت فهناك لك شى وقت وهذا من أهم أسباب دول اليابان.