تعرف على أغرب أنواع الهواتف في التاريخ

قبل عرض أغرب الهواتف في العالم، يجب أن نعلم بأن سباق الهواتف لازال مستمراً بين الشركات، التي تضع كل إمكانياتها لإنتاج هواتف تلقى رواجاً و شعبياً بين الناس، أحياناً تنجح، و أحياناً أخرى تخفق، لكن يبقى شرف المحاوله، حيث خلال العقد الماضي شاهدنا بروز هواتف حظيت على شعبية في حينها، لكن لم يعد لها وجود اليوم، فاللعبة قد تغيرت، وعجلة التطور لازالت دائرة.

موتورولا V – 70:

عام 2002، بالرجوع إلى خمسة عشر عاماً إلى الوراء، أطلق هذا الهاتف، بتكلفة تبلغ نحو الـ 400 دولار أمريكي، بميزة الـ (GBRS)، مع لوحة مفاتيح قابلة للإستدارة بنحو الـ 360 درجة، وأعتقد الناس أنه تصميم مبتكر ، لكنه لم يدوم طويلاً، وبدلاً من ذلك، تم تسجيله كأحد أغرب الهواتف من حيث التصميم في التاريخ.

نوكيا 7600:

عام 2003، وهو الهاتف الذي يطلق عليه (الدمعه)، كان موقع الأرقام حول الشاشة، كانت الكاميرا جيدة بدقة (VGA)، لكنها فقيرة وفقاً للمعايير الحديثه اليوم، لم يخلو هذا التصميم من العيوب، ما جعله من بين أغرب الهواتف في التاريخ.

نوكيا اية جيج:

عام 2003، مع نوكيا مرة أخرى، لكن بتصميم مخصص لمحبي الألعاب، والذي فشل، لأن أزراره كانت مخصصة للهاتف وليست مناسبة للعب، ما جعله أحد أغرب الهواتف التي تم إطلاقها.

سامسونج سيرين:

عام 2005، انتج هاتف سامسونج سيرين بلوحة مفاتيح دائرية بالتعاون بين شركة سامسونج، وشركة بنج، المتخصصة في بالمنتجات الفاخرة، لم يكن هاتفاً سيئاً، لكن كان ثمنه يبلغ نحو الـ 1275 دولار أمريكي.

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نوكيا 7280:

عام 2004، من آخر إصدارت شركة نوكيا، استخدم الهاتفون نمط الألوان، الحمراء و البيضاء و السوداء، وشاشة تتلاشى كاميرات عندما تكون غير فعالة،على الرغم من أن هذا التصميم أحدث ضجه عالمية، لكن اليوم يمكن اعتباره أحد أغرب الهواتف من حيث الشكل.

بلاك بيري باسبورت:

عام 2014، بلاك بيري باسبورت صنع في الأساس للأشخاص الذين يبحثون عن شراء هواتف بلاك بيري القديمة، لكن بأحدث في المواصفات و الميزات، ويعد هذا الهاتف أغرب الهواتف الذكية و أشكالها الموجودة في الأسواق.

سامسونج جوك:

عام 2007، استهدف هذا الهاتف عشاق الموسيقى، حيث كان يدعم صيغ مختلفه للموسيقى، مع سعه تخزين تبلغ نحو الـ 2 جيجا بيت، أغرب ما فيه هو التصميم، حيث له إمكانيه في تدوير الشاشة، والتى تعرض لوحة المفاتيح، في ذلك الوقت كان الهاتف محاولة ذكية لتلبية رغبات محبي الموسيقى، لكنه فشل لاحقاً.

هاتف هيربي 6 بن فون:

يمكن لقلم الهاتف أجراء المكالمات، وكتابة الرسائل النصية، وأي مهام أخرى يفعلها الهاتف العادي، هذا القلم ليس الأكثر نجاحاً فقط، إنما أحد أغربها على الإطلاق.

هاتف بوذا:

عام 2009، الهاتف الأكثر تكلفه في الصين، يحتوي على قطعة من اليشم الحقيقي المطلي بمسحوق اللؤلؤ و نحو الـ 24 قيراط من الذهب، و يبلغ ثمنه نحو الـ 1750 دولار أمريكي، وهنا يكسب هذا الهاتف سباق أغرب الهواتف على الإطلاق