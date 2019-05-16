المجلس العسكري يُعين ناطق رسمي جديد باسم الشرطة

في تطور جديد لإعادة الشرطة إلى الشوارع الرئيسية وحفظ الأمن وتفعيل دورها المتراجع منذ مطلع أبريل، أصدر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، قراراً بتعيين العميد شرطة د. عمر عبد الماجد بشير ناطقاً رسمياً لقوات الشرطة، خلفاً للفريق هاشم علي عبد الرحيم الذي أحيل للتقاعد.

وعمل بشير مديراً لإعلام الشرطة بكل من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والهجرة، وهيئة الجمارك، وفي مختلف إدارات الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة برئاسة قوات الشرطة، وكان في آخر مواقعه مديراً لمؤسسة ساهرون الإعلامية.

يُشار إلى أن بشير حاصل على القيد الصحفي للمحترفين، ونال دورات تدريبية داخلية وخارجية.

وتخرج بشير من كلية الشرطة ١٩٨٨م الدفعة (٥٥)، ونال دراسات فوق الجامعية في القانون من جامعة الخرطوم، ودراسات أخرى في الإعلام من جامعة أم درمان الإسلامية.