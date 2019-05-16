البحر الأحمر : مراجعات لتصاديق مخطط سوق الشاحنات

أصدر والي ولاية البحر المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج قرارا ولائيا بتشكيل لجنة لمراجعة التصاديق الخاصة بمخطط وسوق الشاحنات بوحدة بورتسودان جنوب الإدارية، وذلك عملا بالسلطات المخولة للوالي بموجب التكليف الصادر من المجلس العسكري الانتقالي. ونص القرار بحسب وكالة السودان للأنباء – على تشكيل اللجنة برئاسة المدير التنفيذي لمحلية بورتسودان، وممثل مصلحة الأراضي بالولاية مقررا للجنة، وعضوية آخرين لتمثيل الجهات ذات الصلة، كما نص القرار على مهام واختصاصات اللجنة التي تشمل متابعة إجراءات التخطيط، ومراجعة المستندات والتصاديق ورفع توصيات بشأنها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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