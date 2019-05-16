لجنة الأطباء: إصابة (14) أثناء محاولة لفك المتاريس

التاريخ: 16-مايو-2019 فى : أخبار 22 مشاهدة أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة “14” من المعتصمين بالرصاص و”العصي” أمس، أثناء محاولة قوات تابعة للدعم السريع لفك المتاريس. وقالت اللجنة في بيانبحسب صحيفة السوداني – إن “7” من المصابين أصيبوا بالرصاص بينما أصيب “7” آخرون بالضرب بـ”العصي والهراوات والدبشك”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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