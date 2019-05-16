أكثر من (١٠٠) وكيل نيابة يضربون عن العمل اليوم

يعتزم أكثر من (١٠٠) وكيل نيابة الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم (الخميس)، لتحقيق عدد من المطالب، أبرزها استقلالية النيابة العامة وإنشاء جمعية مهنية للدفاع عن استقلالية المهنة وأعضائها، بعيداً عن الانتماءات السياسية والحزبية.

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وقال مصدر موثوق – فضل حجب اسمه بحسب صحيفة (السوداني)، إن الإضراب عن العمل سيكون بجميع ولايات البلاد، للمطالبة بتكوين لجنة تحقيق مشتركة بسلطات وكالة نياية وفقاً لأحكام المادة (١٣٠) من قانون النياية العامة مقروءة مع المادة (٢٠) من قانون الإجراءات الجنائية من أعضاء نيابة عامة وممثلين من قوى الحرية والتغيير وذوي الاختصاص من المسؤولين العسكريين حول الأحداث التي جرت مساء يوم الاثنين المنصرم، وليس لجنة تقصي حقائق بجانب تكوين لجان تحقيق مشتركة في كل الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع منذ العام ١٩٨٩م وتفكيك المليشيات التي تحمل السلاح في وجه أبناء الشعب وتصفية أصولها وممتلكاتها، فضلا عن تجريدها من السلاح وإجراء حملات تفتيش واسعة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى تحت إشراف النيابة العامة حسبما أشاروا لذلك في مذكرة أعضاء النيابة العامة.

وشددوا على حصر أسماء رموز النظام المخلوع المقبوض عليهم وتسليمهم للنيابة العامة في الدعوى الجنائية تحت المواد (٩٦/ أ.ج) من قانون العقوبات لسنة ١٩٨٣ المتعلقة بـ(تقويض النظام الدستوري – إثارة الحرب ضد الدولة) بجانب تطهير المؤسسات العدلية (النيابة العامة والسلطة القضائية) من بقايا النظام السابق وخلق بيئة لتحقيق العدالة فضلاً عن تحريك إجراءات جنائية في مواجهة أي صحيفة تعمل على إثارة الفتنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)