كباشي يطلع سفراء الدول الآسيوية والإفريقية على أبرز تطورات الأحداث بالبلاد

التاريخ: 16-مايو-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة Advertisements التقى الفريق ركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري يوم الخميس، بسفراء الدول الآسيوية والإفريقية المعتمدين لدى الخرطوم، بحضور الفريق أول ركن مصطفى محمد مصطفى رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس. وأوضح السفير عبد الرحمن خليل أحمد مدير إدارة الشئون الآسيوية بوزارة الخارجیة في تصريح صحفي بحسب وكالة السودان للأنباء – أن الفريق كباشي قدم تنويراً للسفراء حول التطورات السياسية والأمنية بالبلاد وما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تكوين الحكومة الانتقالية، وفتح مسارات الطرق والتزام المعتصمين بالمنطقة المحددة للاعتصام تمهيدا للاتفاق النهائي لتشكيل الحكومة المدنية لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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