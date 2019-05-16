تعليق المجلس العسكري للمفاوضات يثير صدمة ومخاوف لدى قادة الاحتجاجات

أثار قرار المجلس العسكري الحاكم في السودان تعليق المفاوضات لثلاثة أيام الصدمة وانعدام الثقة لدى قادة حركة الاحتجاج الذين أعربوا الخميس عن مخاوفهم بشأن صحة نواياه بتسليم السلطة، لكنهم تعهدوا بمواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم رغم أعمال العنف الأخيرة.

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