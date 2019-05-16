العراق يكشف خطة إيران لاستهداف الخليج بالصواريخ

الأمم المتحدة تحذر من ذكر مصدر أمني عراقي أن إيران زودت ميليشياتها التابعة لها بالعراق بصواريخ لاستهداف قوات التحالف الدولي والسفارة الأمريكية في بغداد والشركات النفطية الغربية العاملة في مدن الجنوب.

وأضاف في تصريحات لقناة "العربية"، أن الصواريخ دخلت عبر 3 منافذ حدودية بين العراق وإيران وهي الشيب والشلامجة وزرباطية، موضحا أنها كانت موجودة بشاحنات محملة بالمواد الغذائية ووصلت إلى مخازن الميليشيات في جرف الصخر.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي، إن المخابرات الإسرائيلية زودت الولايات المتحدة الأمريكية بصورة منصات إطلاق صواريخ باليستية موجهة إلى دول الخليج.

وأوضح أن تلك المنصات موجودة في غزة وسوريا والبصرة بالعراق، موضحا أن مسئول أمريكي أبلغه بأن الولايات المتحدة أرسلت وزير خارجيتها، مايك بومبيو، للتحقيق في موضوع منصات الصواريخ والتحدث مع المسئولين العراقيين حول الأمر.