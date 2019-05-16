أخبار لا تفوتك| غضب بين المعارضة.. ورسائل هامة لـ"حميدتي" (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



قائد قوات الدعم السريع : لدينا قوة ربانية.. وسنرى من ينتصر في النهاية

طلب قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي) من قواته ألا تظلم أحدا من المواطنين، وألا تستجيب للاستفزازات وأن تتحلى بالصبر.

وقال للقوات: "لا ترشوا الناس حتى بالمياه. المعتصمون عزل ولا يحملون سلاحا، لذا على قواتنا أن تمد حبل الصبر لهم، وحتى لو فعلوا الخطأ نحن نفعل الصحيح"، بحسب صحيفة "الانتباهة".

وطلب من قواته عدم الاحتكاك مع المواطنين، رغم أن البعض أغلقوا الطرقات والكباري وضيقوا على المواطن، وأضاف: "نحن نوفر للمحتجين الحماية، لكن للأسف هم لا يعرفون صليحهم من عدوهم".

وذكر حميدتي أن الشرطة والنيابة والقضاء سيتسلمون مهامهم كاملة، وقال: "نحن في الدعم السريع حقوقنا نأخذها بالقانون وسلاحنا فقط للعدو، وأيضا حقوق الشعب سنأخذها بالقانون. سنرى من ينتصر في النهاية، والدعم السريع عنده قوة ربانية وهذه امتحانات من الله".

حميدتي: لو أردنا فض الاعتصام لن نخفي ذلك لأننا قوات دولة

اتهم نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو حميدتي، جهات بالوقوف وراء شائعات إطلاق قوات الدعم السريع النار على المعتصمين.

وسقط 14 مصابا برصاص قوات الدعم السريع والعصي في عملية لإزالة متاريس بشارع الجمهورية يحميها الثوار أمس الأربعاء. وللمرة الثانية يسقط جرحى في محاولة من قوات عسكرية إزالة متاريس بينما قتل ستة ثوار وضابط بالجيش بالنيران، وفقا للانتباهة.

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وتبرأ حميدتي من أي صلة للدعم السريع بهذه الأحداث، وقال: "الضرب تم من أعلى الكوبري، حيث لا وجود لقوات الدعم السريع فوق الكوبري، وإطلاق الذخيرة جاء من النيل في المرة الأولى"، ملمحا إلى أن هنالك "فئة تريد الفتنة".

وقال حميدتي: "كل من في الخرطوم أهلكم وإخوانكم، وحتى أفراد الحركات المسلحة هم إخوانكم. يقول البعض إننا نرغب في فض الاعتصام، لكن نحن لا نخون ولا نطعن في الظهر. والله نحن لو نريد فض الاعتصام سنخبر الناس أن غدا سنفضه، ولا نخفي ذلك لأننا قوات دولة، ولا ندفن رؤوسنا في الرمال".

قوى الحرية والتغيير تأسف لقرار "المجلس العسكري"

قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بالسودان، الخميس، إن تعليق المجلس العسكري الانتقالي عملية التفاوض مع المحتجين "قرار مؤسف".

ووفق ما نقلت رويترز، فقد تعهد التحالف بمواصلة الاعتصام "أمام القيادة العامة لوزارة الدفاع وكافة ميادين الاعتصام في البلاد".

تصعيد جديد من تجمع المهنيين ضد المجلس العسكري

تعتزم قوى الاحتجاج في السودان تنظيم مسيرات جديدة لمقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم عقب تنحي الرئيس عمر البشير الشهر الماضي، إلى المدنيين.

وعبر حسابه على "تويتر"، قال تجمع المهنيين السودانيين، وهو مكون رئيسي بقوى إعلان الحرية والتغيير التي تتزعم الاحتجاجات ضد المجلس الانتقالي العسكري: "ستكون مواكب تسليم السلطة المدنية اليوم الخميس (بعد الإفطار) من الخرطوم وأم درمان وبحري وشرق النيل، وستتجه جميعها إلى القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وذلك من أجل تسليم السلطة للمدنيين وفقاً لإعلان الحرية والتغيير".

وفجر اليوم، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أنه قرر تعليق الحوار مع قوى الحرية والتغيير لـ72 ساعة وإزالة المتاريس والحواجز التي أقيمت خارج الاعتصام، مؤكدا أن إن الثورة فقدت سلميتها، وأن قوى الحرية والتغيير تمارس التصعيد والاستفزاز ضد القوات المسلحة.