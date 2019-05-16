قوى سياسية ترفض اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

ووجهت انتقادات لإذاعة قوى الحرية والتغيير، واتهمتها بالديكتاتورية والأنانية وممارسة الإقصاء.
وقال البيان: "لا يجوز استبدال استبداد باستبداد، بما يعيد إنتاج الأزمة المتطاولة من جديد بكل ما يحمله من احتقان واضطراب سياسي وأمني يعيد مناخ الاحتراب والتشاكس".
وأكدت قوى "2020" أنها ستعمل على مناهضة ومعارضة الاتفاق بشتى الوسائل السلمية.
وجاء في بيان مشترك للمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، أنه تم الاتفاق على فترة انتقالية لمدة ثلاثة أعوام، فضلاً عن تكوين البرلمان من 300 عضو، خصصت لقوى التغيير 67% من مقاعده، و33% للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية.
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