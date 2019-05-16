السعودية تستنجد بـ”قطر” وتؤيد فتح حوار “إيراني أمريكي” لتهدئة المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يبدو أن السعودية، بدأت تشعر بضيق النفس مع تصاعد التوتر الذي تشهده منطقة الخليج الفارسي، ووفق حساب “بدون ظل” الشهير الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، فإن السعودية استنجدت بقطر للتدخل.

وقال “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن” على تويتر، إن المملكة العربية السعودية، مررت موافقتها لدولة قطر، بضرورة ايقاف التصعيد الايراني.

وأضاف الضابط الإماراتي قائلاً :” تؤيد فتح حوار ايراني امريكي لتهدئة المنطقة “.

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