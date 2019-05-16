وزير الدفاع الإيراني يتعهد بأن يذيق الجبهة الأمريكية الصهيونية طعم الهزيمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على خلفية تصعيد التوتر المستمر بين إيران والولايات المتحدة، تعهد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، بأن يذيق شعب بلاده ما وصفه بـ “الجبهة الأمريكية الصهيونية” طعم الهزيمة.

وحذر حاتمي، في كلمة ألقاها خلال ملتقى للمحاربين القدامى في طهران، اليوم الخميس، حسبما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية من “مؤامرات الأعداء”، معتبرا أن هدفهم الرئيس يتمثل في زعزعة الثقة بالنفس والنيل من أهداف الشعب الإيراني، حيث لم يدخر الأمريكيون جهدا في حياكة المؤامرات والفتن ضد البلاد، عادّا رفع شعار حماية الشعب في مواجهة النظام حيلة ومؤامرة جديدة في هذا السياق.

وأشار حاتمي، إلى “التقدم الناجز” في قطاع الصناعات الدفاعية في البلاد، وتوعد قائلا: “شعبنا سيذيق الجبهة الأمريكية-الصهيونية طعم الهزيمة بفضل خبراته المكتسبة وعزيمته وإرادته الوطنية”.

ونوه وزير الدفاع إلى جهوزية القوات المسلحة الإيرانية في الظروف الجارية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلغت الذروة في الجهوزية الدفاعية-العسكرية لمواجهة أي تهديد وأطماع أجنبية، والتي حققتها في أشد ظروف الحظر التي طالت القوات المسلحة، وهو ما أقرت به أمريكا وذيولها في المنطقة، على حد تعبيره.

وأشار حاتمي إلى أن أعداء إيران “منوا بهزائم متتالية في مؤامراتهم ومخططاتهم” في مواجهة بلاده في المنطقة، موضحا أن “هزيمة المجموعات الإرهابية التكفيرية الأخيرة لا سيما في العراق وسوريا، وجهت صفعة قاصمة لأمريكا والأنظمة الداعمة للإرهابيين، لذلك لجأوا إلى الآليات الاقتصادية واعتماد الحظر الشديد”.